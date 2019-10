André Hazes ook in 2020 in Ahoy: Het is zeker een traditie

,,Het is zeker een traditie ’’, zegt André over zijn Ahoy-shows. ,,Ik zie mezelf daar over vijftien jaar nog steeds staan.’’ Voor de komende jaren heeft André al meer dan genoeg ideeën voor zijn ‘belangrijkste dagen van het jaar’. ,,Ik vind dat zo leuk man. Nog los van dat ik de shows zelf mag doen, lekker meedenken over de dingen die gaan gebeuren .’’ Voor inspiratie kijkt André meer en meer over de grens. ,,Ik kijk zwaar af bij buitenlandse artiesten, ik kijk heel veel naar Amerikaanse rockbands. Dat zijn acts die echt investeren in hun eigen show.’’ André hoopt dat iedereen die voor hem naar Ahoy komt, verrast wordt. ,,Ik wil dat het publiek denkt: wow, dat verwacht ik niet. De monden moeten openvallen.”

Dat wordt naarmate hij vaker in Ahoy speelt wel steeds lastiger, moet André toegeven. Volgend jaar wordt alweer het vierde jaar op rij dat hij in de Rotterdamse evenementenhal staat. ,,We willen elk jaar meer budget krijgen, want we moeten onszelf blijven overtreffen. Dat is zeker lastig, en er komen elk jaar momenten waarop je denkt: wat haal je jezelf op de hals?! Maar als het is gedaan en het is gelukt, is het heerlijk. Daar kan geen gevoel tegenop.’’