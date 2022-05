Andreina (13) uit Oosterbeek sinds vrijdag vermist: ‘Mogelijkheid dat zij in Rotterdam is of is geweest’

De politie is sinds vrijdag op zoek naar de 13-jarige Andreina uit het Gelderse Oosterbeek. Het meisje zou voor het laatst gezien zijn in de omgeving van Rotterdam.

Er is veel aandacht voor de vermissing van het meisje. Op sociale media is haar foto al duizenden keren gedeeld. Vaststaat dat zij op bezoek is geweest bij haar moeder en daarna niet op haar thuisadres is aangekomen, aldus een woordvoerder van politie Oost-Nederland.

De politie onderzoekt de vermissing van het meisje. ,,Ze is pas 13 jaar en daar maken wij ons logischerwijs zorgen om, ook om haar welzijn.” Een woordvoerder laat weten dat er ‘wat aanknopingspunten zijn onderzocht’, maar wil daar verder niet op ingaan. ,,Ze is nog niet terecht. Er is een mogelijkheid dat zij in Rotterdam is of is geweest.”

De 13-jarige Oosterbeekse is ongeveer 1,44 meter lang en heeft een slank postuur, aldus de politie. Op de dag van de vermissing droeg ze een zwarte jas met capuchon, had ze een witte korte blouse aan met een tekst op haar borst. Ze droeg een grijze broek met zwarte vlekken of mogelijk stippen. Zo droeg ze ook beige slippers met zwarte sokken en had ze een zwarte handtas. Daarnaast droeg het meisje ook nog diverse sieraden: twee armbandjes, gouden oorbellen, gouden neuspiercing, twee ringen en twee kettinkjes.

