Angstbeeld voor 2030: extreem noodweer teistert Rotterdam

VIDEOHet is een huiveringwekkende gedachte. Het jaar 2030. De klimaatverandering toont zich van zijn grimmigste kant, en Rotterdam gaat kopje onder. Grote droogte in het havengebied, en extreem noodweer in de stad. ,,We vragen Rotterdammers om de kelders te ontruimen. Militairen zijn begonnen met de evacuatie’’, zo klinkt het dreigend in de video ‘ROT’.