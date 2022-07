Anita vreest gevolgen voor haar transportbedrijf als boeren Rotterdam blokkeren: ‘Enorme kostenpost’

Haar man en zoon leggen jaarlijks 100.000 kilometer af met hun trucks, maar maandag staan ze misschien wel stil. Anita Verweij van het gelijknamige transportbedrijf in Spijkenisse vreest lange files in en rond de haven als de boeren de daad bij het woord voegen. ,,We halen en brengen containers bij APM, Euromax en ECT Delta op de Maasvlakte, maar dat wordt lastig als toegangswegen dicht zijn. Uit voorzorg rijden we die dag alleen met onze eigen twee auto’s en huren we geen extra mensen in.”