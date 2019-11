Anne krijgt nog geen visum omdat haar vader een transvrouw is

In de spiegel ‘Nou, ik maak die lijstjes niet, dus ik weet niet of ik bekend sta als hockeyhunk’

10:00 In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: tophockeyer Jeroen Hertzberger. Over de pijn van de Spelen, zijn keuze voor hockey in plaats van profvoetbal en familie. ,,Familie is de essentie van alles."