Anonieme gulle gever laat kleren en tas vol eten achter bij standbeeld

Update Man in buik geschoten: Rotterdam­mer (21) meldt zich bij politie

14:45 De verdachte die een 26-jarige Ridderkerker op Eerste Kerstdag in zijn buik schoot in een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-Ijsselmonde, heeft zich vandaag bij de politie gemeld. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer.