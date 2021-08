Anti-meeuwenbakken moeten einde maken aan hondsbrutale roof- en snaaimeeuwen

Cricket­club Punjab stond aan de afgrond, maar is nu in de race voor twee titels

27 augustus Nog niet zo lang geleden stond Punjab aan de rand van de afgrond. Dankzij een tienjarenplan is de Rotterdamse cricketclub er weer bovenop gekomen. Nu heeft Punjab twee kansen om voor het eerst in haar dertigjarige geschiedenis kampioen te worden. Zelfs de dubbel is nog mogelijk.