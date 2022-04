Antitankwapens vaak ingezet tijdens oorlog Oekraïne, ook Heinrich C. had er eentje in een Capelse kelderbox

In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vliegen ze geregeld door de lucht: antitankwapens. Het is heftige munitie om pantservoertuigen, bunkers en stilhangende helikopters te vernietigen. In een kelderbox in Capelle aan den IJssel werd begin dit jaar precies zo’n zwaar wapen gevonden. Eigenaar Heinrich C. (34) mocht maandag aan rechters uitleggen wat hij met zo’n soort bazooka moest. Hij kwam met een heel merkwaardige uitleg.