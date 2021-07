Antje (89) reist na 30 jaar weer met de (virtuele) trein: ‘Wat is Nederland toch prachtig’

Werkstraf voor twitteraar (50) voor bedreigen Gommers en Kuipers: ‘Ik heb geen pistool of zo’

17:54 Hij was ‘woedend over het vaccinatiebeleid’. De 50-jarige Peter H. uit Aalsmeer stuurde in april een dreigbericht op Twitter aan medici Diederik Gommers en Ernst Kuipers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vandaag moest de vijftiger voor de rechter verschijnen.