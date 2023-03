App van Jari wordt zelfs in het buitenland gebruikt: ‘Maar de focus ligt nu nog even op Nederland’

UPDATE Knuffel en bloemen op plek waar dood baby’tje in het water werd gevonden

Op de vindplaats van de overleden baby die vrijdagmiddag werd aangetroffen in het water bij Lekkerkerk liggen inmiddels witte bloemen, een knuffeltje en een kaarsje. Het levenloze kindje, dat een meisje is, dreef in een tas op het water. De politie maakt zich zorgen om het welzijn van de moeder.