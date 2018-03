'Arabieren trekken zich terug uit Essalam Moskee'

Politie arresteert ook slachtoffer van schietpartij in De Esch

14:58 De politie heeft deze week een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in de Herman Bavinckstraat in januari. De 24-jarige Rotterdammer die zwaargewond raakte bij de schietpartij in De Esch in Rotterdam, is nu ook zelf opgepakt.