Arabische financierders Essalam Moskee draaien geldkraan volledig dicht

Hiermee is het jarenlange conflict tussen de Arabische financierders en een deel van de bezoekers over de macht binnen het gebedshuis in een nieuwe fase beland. Bestuurder Said el Ouazizi is verrast door de aankondiging van Al Maktoum. Hij wist tot vandaag van niets. De afgelopen weken is er volgens hem goed samengewerkt met de Rotterdamse bestuurders die door de Arabieren zijn aangewezen om in het bestuur plaats te nemen. Er zijn zelfs plannen gemaakt voor de komende tijd.



El Ouazizi is ook niet te spreken over de handelwijze van de organisatie uit de Emiraten. ,,Je gooit een bom in de gemeenschap en kijkt dan wat er gaat gebeuren. Maar het mooie is: niemand in de moskee riep dat ze moesten blijven. Misschien hadden ze dat wel stiekem gehoopt. Nu was het dat iedereen zoiets had van: als je weg wilt, dan ga je maar.’’