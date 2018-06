Arcade Fire draagt in Ahoy nummer op aan Eberhard van der Laan

Ooggetuige: Politie volgde autokaper met 'Zoek mijn iPhone'-func­tie

14:01 De autokaper die gisteravond meerdere snelwegongelukken veroorzaakte, is opgespoord met behulp van de 'Zoek mijn iPhone'-functie op de telefoon van een ooggetuige. De dader, een onbekende man, is later op de avond op het treinspoor bij Nootdorp om het leven gekomen.