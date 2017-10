Architect Maas verbaasd over furie Bral: Wie is er nou dom?

Sjaak: ,,Zelden is iemand zó ver gekomen met zó weinig hersens. Mede om die reden: pek en veren en de stad uit met die koekwaus.’’ Maas – ‘ik ken die Sjaak Bral eerlijk gezegd niet’ – ziet de lol er wel van in. ,,Grappig is dat ik mijn voorstellen voor een zaal met Hagenezen presenteerde, en het publiek er massaal vóór stemde. Dit is ook mijn werkwijze: met open vizier. Ik denk ook niet dat meneer Bral doorheeft dat dit allemaal onderdeel is van gesprekken met Den Haag. Hij verschiet hier zijn eigen veren. Wie is er nou dom?’’



Toch, is de rand van het Haagse Bos bebouwen niet net zoiets als een paar blitse betonkolossen of zwerkzwiepers neerpoten langs het Kralingse Bos? Maas: ,,Dat wilden we in Rotterdam ook doen, met de Kralingse Berg. Daarmee zouden we een verbinding maken, over de A20, tussen het Kralingse Bos en het Bergse Bos. Prachtig wonen in het groen. Maar dat gaat door de toekomstige aansluiting van de A16 op de A13 niet door.’’