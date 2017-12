Armin van Buuren en Tiësto bij The Flying Dutch

Ex-vriendin veroordeeld voor moord op Jeffrey Macintosch

17:11 De 28-jarige Magali M.T. uit Vlaardingen is door de rechtbank schuldig bevonden aan de moord op haar ex-vriend Jeffrey Macintosch (27) uit Rotterdam. Ze gaat negen jaar de gevangenis in en heeft daarnaast tbs opgelegd gekregen. Tegen de vrouw was veertien jaar cel geëist.