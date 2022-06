Arno Bonte blikt terug op wethouderschap: ‘Er is een zonnedakrevolutie ontketend’

Kritiek op aanpak overlast zwart stof na nieuwe overtredin­gen: ‘Wij zijn onaange­naam verrast’

Er is onvrede over de manier waarop kolenoverslagbedrijf EMO de verspreiding van zwart stof bestrijdt. Wethouder Arno Bonte is ontstemd, Hoekenees Rob Koot verzucht dat ‘regels weer met voeten getreden worden’. EMO is ‘onaangenaam verrast’ door de kritiek en zegt juist veel werk te steken in verbeteringen.

19 mei