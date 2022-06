Arrestatieteam haalt man van dak in centrum Rotterdam

Hoe installa­tie­be­drijf uitgroeide tot miljoenen­be­drijf: ‘Groei te danken aan opkomst van hoogbouw’

Honderd jaar geleden nam Johannes Hermanus Spindler zijn eerste loodgietersklus aan bij stadion De Kuip. Vier generaties later is de Rotterdamse totaalinstallateur uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf, dat kampt met één probleem: ,,We komen vakmensen tekort.”

