Arrestatieteam pakt drie Rotterdammers op die 25-jarige lachgasbezorger beroven van bus vol patronen

Radiolegen­de Bart van Leeuwen is met pensioen, maar vindt radio maken veel te leuk om te stoppen

14:00 Hij is officieel met pensioen en krijgt over enkele maanden zijn AOW-uitkering, maar diskjockey-legende Bart van Leeuwen (65) denkt nog niet aan stoppen. De oud-Rotterdammer, enig kind van een Werkendamse vader en moeder, geniet daarvoor te veel van zijn vak. Als stem van ClassicNL en presentator op de groeizender NPO Radio 5 in het Theater van het Sentiment. ,,Een radiostem is nu niet meer zo belangrijk.''