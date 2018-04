Arthur C. (33) vandaag bij rechter voor gijzeling en verkrachting jonge vrouw

Live-twitterArthur C. (33) moet zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor de verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving van een jonge Rotterdamse vrouw. Het slachtoffer werd vorig jaar maart urenlang gegijzeld en misbruikt in haar eigen huis. Verslaggever Sander van der Werff twittert live vanuit de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie omschreef C. tijdens een eerdere zitting als een wandelende tijdbom. Hij kreeg de Rotterdamse in het vizier toen zij na een avond uit terugfietste. Aangekomen bij haar huis in de Provenierswijk, duwde C. haar naar binnen en drukte hij een mes op haar keel. ,,Je bent mijn slaafje'', beet hij haar toe. ,,Je gaat morgen niet werken, ik hou je gevangen.''

De vrouw werd herhaaldelijk verkracht. Op een onbewaakt moment slaagde ze erin een kennis te alarmeren, die op zijn beurt de politie inschakelde. Toen er agenten op haar deur bonsden, vluchtte C. via de regenpijp. Hij kwam ten val en brak zijn benen, maar kon pas een week later worden opgepakt in Arnhem.

Verkrachting

C. heeft een strafblad vol geweld- en zedenzaken. In 2007 kreeg hij zes jaar cel voor een reeks straatroven. Toen hij aan het einde van die gevangenisstraf met verlof mocht, probeerde hij in een Haags hotel een vrouw te verkrachten. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot twee jaar en tbs, maar die straf werd in hoger beroep omgezet in zeven jaar cel.

De jaren achter de tralies brachten hem niet op het rechte pad, want toen hij vervroegd vrijkwam, pleegde hij een mishandeling. Omdat C. in zijn proeftijd zat, wilde het OM hem weer ‘binnen’ hebben, maar het gerechtshof wees dat af.

Hevig verzet

Acht uur na die beslissing sloeg C. opnieuw toe. In Rotterdam achtervolgde hij een jonge vrouw naar haar huis in de wijk Bergpolder. C. werkte haar binnen tegen de grond, maar omdat het slachtoffer zich hevig verzette, ging hij er vandoor. Drie dagen later bezorgde hij de vrouw uit de Provenierswijk de ergste uren uit haar leven. ,,De maatschappij moet tegen C. beschermd worden’’, zei de aanklager eerder. ,,Het herhalingsgevaar is immens.’’