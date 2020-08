Arts-microbioloog houdt vol: ‘Sterke aanwijzingen dat ventilatie rol speelde bij uitbraak in verpleeghuis’

Scooterrij­der ontkomt aan kogelregen op Nieuwe Binnenweg

13:15 Een scooterrijder is gisteravond ternauwernood ontkomen aan de kogels van een schutter die het op hem gemunt had. De schietpartij was rond 18.30 uur op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De politie hield dezelfde avond een 31-jarige verdachte aan in zijn woning.