Astrid uit Vreewijk heeft jaar na storm haar dakpannen, Havensteder trekt deels het boetekleed aan

Schutters werden voor liquidatie Cor P. op onderduik­adres ingevlogen vanuit Nederland

De mannen die januari afgelopen jaar in de Dominicaanse Republiek de voortvluchtige Schiedamse crimineel Cor P. probeerden de liquideren, werden speciaal voor die klus vanuit Nederland ingevlogen. Enkele dagen na de moordpoging keerden de verdachten terug naar Nederland. Of ze toen wisten dat de afrekening was mislukt, is niet duidelijk.

16:41