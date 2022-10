AT-agent Allegonda werd 25 jaar terug doodgeschoten, collega's willen dat moordenaar nooit meer vrijkomt

Diversi­teits­on­der­zoek afgebroken nadat GeenStijl vragen­lijst van Hogeschool Rotterdam ‘torpedeert’

Hogescholen en universiteiten breken hun onderzoek naar diversiteit en inclusie af. Aanleiding is een actie van GeenStijl. De website riep lezers op om een vragenlijst, die bedoeld was voor studenten aan Hogeschool Rotterdam, in te vullen. ,,De site spreekt hier jolig over, maar daar schieten we niets mee op”, zegt een woordvoerder van de hogeschool.

