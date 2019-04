Atletiektrainer Jerry M. gearresteerd wegens aanranding en ontucht

M. zou van 1982 tot mei 2017 verscheidene meisjes tussen 11 en 18 jaar hebben misbruikt. Hij zou enkele van zijn slachtoffers zelfs zwanger hebben gemaakt. Tegen de trainer zijn drie aangiftes gedaan. Aanleiding waren publicaties in de media over misbruik van meisjes die op verschillende locaties en momenten atletiektraining kregen van Jerry M.

M. is opgepakt na een ‘zeer uitgebreid’ onderzoek van de zedenpolitie eenheid Rotterdam gericht op meerdere strafbare feiten, gepleegd in Nederland alsook daar buiten. Dat laat het OM weten. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent maar ook in een ver verleden te maken hebben gehad met deze atletiektrainer. In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld.