Atletiektrainer Jerry M. hoeft niet naar de gevangenis voor drie ontuchtzaken

UpdateAtletiektrainer Jerry M. (59) uit Rotterdam hoeft niet meer de cel in voor het plegen van ontucht met minderjarige meisjes. Hij kreeg 180 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 162 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 180 uur. Dat kreeg hij vandaag te horen in de Dordtse rechtbank. De officier van justitie eiste twee weken geleden nog twee jaar cel tegen hem, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De rechter achtte drie van de vier ontuchtzaken als bewezen, maar M. hoeft niet meer de cel in omdat hij al lang genoeg in voorarrest heeft gezeten. De rechtbank wil niet dat de behandeling van M. bij behandelcentrum de Waag in Rotterdam wordt doorkruist door een gevangenisstraf. De Rotterdammer, die niet bij de uitspraak in Dordrecht aanwezig was, mag nooit meer training geven aan minderjarige meisjes, ongeacht om welke sport het gaat.

M. had aanzien in de atletiekwereld en trainde talentvolle atleten bij clubs in Den Haag, Rotterdam en Barendrecht. De Atletiekunie legde M. in 2018 een levenslange schorsing op na een rapport van het Instituut Sportrechtspraak. Daarin legde M. een bekentenis af. De politie begon vervolgens een groot onderzoek naar M., waarbij vier vrouwen besloten alsnog aangifte tegen hun voormalige atletiektrainer te doen. M. zat vorig jaar enkele weken vast. Hij raakte zijn baan bij vervoersbedrijf RET kwijt. Ook liep zijn huwelijk uit op een scheiding en zei M. tijdens de rechtszaak dat hij geen woning heeft.

Lloret de Mar

De bewezen ontuchtzaken vonden plaats tussen 2000 en 2010, onder meer tijdens een trainingskamp in het Spaanse Lloret de Mar. De rechtbank vindt bewezen dat M. een destijds 14-jarige meisje in Lloret de Mar heeft misbruikt, daarbij gebruikmakend van het leeftijdsverschil en zijn machtspositie als coach. Hij masseerde tijdens het trainingskamp haar borsten. M. ontkende dat, maar gaf wel toe met de tiener in één bed te hebben geslapen en haar te hebben gemasseerd, terwijl haar bovenlijf was ontbloot. Dat was voor de rechtbank voldoende om hem te veroordelen. De ontkenning dat M. de borsten van haar pupil heeft aangeraakt gelooft de rechtbank niet. Het meisje dat na het trainingskamp abrupt stopte met atletiek ging nog jaren gebukt onder het misbruik.

Ook de zaak van twee Barendrechtse zusjes vindt de rechtbank bewezen. M. drukte zijn geslachtsdeel tegen hun billen. Dat gebeurde tijdens het oefenen van een start uit een startblok en alleen als hun vader er niet bij was. M. ontkende dit, maar de rechter geloofde hem niet, omdat ook andere atleten de ontuchtige handelingen van de trainer hadden gezien.

Manipulatief

Hun vader André Klomp, oud-voorzitter van cav Energie in Barendrecht, vermoedt dat M. nog veel meer op zijn geweten heeft. ,,Het aantal slachtoffers van Jerry M. ligt aanzienlijk hoger, maar veelal uit angst hebben anderen geen aangifte durven doen. Deze man is heel manipulatief in een groep. Mijn dochters hebben eronder geleden. Zij zijn door zijn toedoen als leugenaar neergezet. Daardoor is ook tweespalt in de trainingsgroep ontstaan. Hij was een meester in het manipuleren.’’

M. zou in het verleden zelfs pupillen zwanger hebben gemaakt, maar die zaken zijn verjaard en kon de rechtbank niet laten meewegen in het vonnis. Behalve de (voorwaardelijke) gevangenisstraf moet Jerry M. enkele duizenden euro’s schadevergoeding betalen aan de vrouwen bij wie zijn ontucht is bewezen. De rechtbank sprak M. alleen vrij voor het tongzoenen van een andere pupil, Marlies, nadat ze samen een Surinaams broodje in Rotterdam hadden gekocht. Daarvoor zag de rechter te weinig aanvullend bewijs van getuigen.