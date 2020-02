Atletiektrainer Jerry M. ook verdacht van dreigen met geweld bij ontucht minderjarige meisjes

Jerry M. (59) werd vorig jaar op 1 april opgepakt op verdenking van jarenlang misbruik van minderjarige meisjes bij diverse sportclubs in de regio. Zo'n twee weken later liep hij weer vrij rond. De rechter besloot dat hij zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten. Hem was wel een contactverbod met de slachtoffers opgelegd en hij stond onder toezicht van de reclassering. Om te voorkomen dat hij het land uit zou vluchten werd zijn paspoort afgenomen.