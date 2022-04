Attema blijft na haar termijn nog een jaar burgemeester van Ridderkerk

Vliegtuig in de problemen op Rotterdam The Hague Airport: 170 passagiers uit toestel gehaald

Een passagiersvliegtuig is donderdagochtend in de problemen geraakt op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel van luchtvaartmaatschappij TUI fly, met bestemming Gran Canaria, lekte kort voor vertrek kerosine.

14 april