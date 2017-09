Attractiepark Rotterdam wordt twee keer zo duur: 30 miljoen euro

,,En ik denk dat ik ook met die 30 miljoen tekort kom, dus ik hoop dat andere investeerders nog een bijdrage willen leveren’’, zegt hij. Daarbij moet worden gedacht aan ‘enkele miljoenen’.



De hogere kosten zitten ‘m vooral in de extra attracties, die de Overijsselse ondernemer aan het pretpark heeft toegevoegd. Zoals de 3,2 miljoen euro kostende draaiende restauranttoren, een bouwwerk van 42 meter hoog dat al volgende week in Rotterdam-Zuid zal verrijzen.



,,We gaan nu stapsgewijs open’’, legt hij uit. ,,We bouwen wat we kunnen betalen. En met de opening van de verschillende attracties komen automatisch ook inkomsten binnen. Die cashflow is heel belangrijk.’’



Na de restauranttoren volgen onder andere het reuzenrad, een 500 meter lange glijbaan, de pompoentorens en het paradepaardje Evolution, een 36 meter hoog zwiepend reuzenrad met gondeltjes. ,,De planning is om in 2020 alles af te hebben.’’ Attractiepark Rotterdam moet een grote publiekstrekker worden, met 200.000 bezoekers per jaar.