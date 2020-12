Augustinus (25) is de jongste kloosterling van Nederland: ‘Geloven doe je niet alleen in kerk, maar ook in kroeg’

Kerstavond: Stille Nacht achter de webcam en een ‘Hitchcock-momentje’ voor de predikant

8 december Houd de websites van de kerken in de gaten. Als je op kerstavond een dienst in de kerk wilt bijwonen, moet je snel zijn. Veel plek is er niet, hooguit dertig mensen zijn welkom. Normaal puilen de kerken uit, nu wordt het Stille Nacht in een bijna lege kerk. Of achter de webcam.