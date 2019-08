Autismecentrum lekt 450 mailadressen: ‘Excuses voor menselijke fout’

Man neemt per ongeluk tarantula mee naar huis na vakantie in Colombia

21:12 In Capelle aan den IJssel kreeg een man de schrik van zijn leven toen hij thuis een tarantula ontdekte. Hij was op vakantie geweest naar Colombia en de spin was per ongeluk in zijn bagage meegekomen. De door de man gewaarschuwde Dierenambulance heeft de grote spin meegenomen.