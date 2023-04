Auto botst op sein van metrobaan en slaat over de kop

indebuurt.nl Mysterie: wie is de naakte vrouw die op de Coolsingel hangt?

Ze is een verschijnsel waar je vast al honderd keer onopgemerkt langs bent gelopen. We hebben het over de naakte vrouw op de Coolsingel, ook wel de ‘Nakie van Blakie’. Ze hangt aan de muur van boekhandel Donner. Een geschrift lezen doet ze niet, maar wat dan wel? Wij zochten het voor je uit.