Auto crasht dwars door bushokje heen, bestuurder spoorloos

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een nog onbekende oorzaak dwars door een bushokje gecrasht op de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen. Bij aankomst van de hulpdiensten was er niemand meer in of nabij de auto. Vooralsnog is de bestuurder niet gevonden.