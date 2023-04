Auto komt tot stilstand in tuin van woning in Bleiswijk, bestuurder aangehouden

Leuk! Op de roltrap naast Beatrix en ‘WA’: het kan in de Rotterdam­se Maastunnel

De donkere diepte in of terug naar het licht met Willem-Alexander en Beatrix. Het kan tot en met 30 april in de Rotterdamse Maastunnel. De wanden naast de oude, houten roltrappen van de loop- en fietstunnel hangen namelijk vol met koninklijke foto’s gemaakt in Rotterdam.