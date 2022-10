Auto meerdere keren beschoten in Rotterdam-Zuid, politie zoekt schutter(s)

ZONDAGOCHTEND Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Het is zondag. Hét moment om te ontspannen én te genieten van de mooiste verhalen van de afgelopen week. We hebben die artikelen waarvan wij denken dat je ze echt even moet lezen, verzameld in één artikel. Kopje koffie of thee erbij, vergeet niet er iets lekkers bij te pakken, en je kunt aan de slag.

10:03