Auto richt ravage aan in tankstation Nieuwerkerk aan den IJssel

Motoragent stopt langs snelweg om moedereend met kuikentjes te redden

9:40 Het zal even schrikken zijn geweest voor deze moedereend en haar kuikentjes: de eend (géén oude Citroën) had de ‘verkeerde afrit’ genomen en liep ineens midden over de A20. Op Twitter is te zien hoe een motoragent de eendjes veilig begeleidt naar de overkant van de weg.