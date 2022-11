Auto rijdt het water in langs het Toepad: inzittenden ongedeerd

De auto zou in de bocht rechtdoor zijn gereden, een lantaarnpaal hebben geraakt en daarna in het water zijn beland. De twee inzittenden konden op eigen kracht aan de kant komen en zijn verder ongedeerd gebleven.



Volgens de bestuurder zouden de remmen van het voertuig niet hebben gewerkt. Nadat de berger de auto op de kant had getrokken bleken er lachgaspatronen in het voertuig te liggen. Het is niet bekend of de inzittenden onder invloed waren.