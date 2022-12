Auto rijdt over vangrail heen: twee slachtoffers bekneld

Rotterdam Toen Sloop van markante kerkmast leidde tot verontwaar­di­ging: ‘Hij staat toch niemand in de weg?’

Dit keer geen prachtige zwart-witplaat uit lang vervlogen tijden, maar een wat zakelijke kleurenfoto van een al even zakelijk ogend gebouwtje. Geen makkelijke opgave, maar de oplettende speurneus heeft aan dat modernistische torentje ernaast waarschijnlijk genoeg om te weten dat we hier de Open Hofkerk in Rotterdam Pendrecht in het vizier hebben.

10 december