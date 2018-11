Auto's beschadigd door kogelregen in Afrikaanderwijk, politie zoekt getuigen

Maritiem nét niet kindvrien­de­lijk­ste museum van Zuid-Hol­land

9 november Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft net naast de titel Kidsproof Museum 2019 van Zuid-Holland gegrepen. Het Science Centre in Delft en het Museum Volkenkunde in Leiden in de ogen van de jonge inspecteurs ietsiepiets kindvriendelijker.