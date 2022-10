Auto slaat over de kop op A4 bij Beneluxtunnel, bestuurder kruipt berm in

Rozenburg is vele tegensla­gen en wegopbre­kin­gen beu: ‘Misschien helpt een blokkade van de A15 wel?’

Hebben ze in Rozenburg eindelijk een pontje ter vervanging van de kapotte Calandbrug, is het veer naar Maasluis uit de vaart. Het houdt maar niet op met de tegenslag in het Rotterdamse havendorp, waar bewoners inmiddels radeloos zijn. ,,Misschien moeten we toch maar de A15 blokkeren...’’

5 oktober