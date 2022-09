Auto volledig uitgebrand in Rotterdam-Oosterflank

Rien kreeg zakje zaadjes met Sinter­klaas, nu is hij pompoente­ler: ‘Ik dacht: dat heb ik maar mooi gedaan’

Een pompoen, dat is toch zo’n grote oranje vrucht die kinderen in de herfst versieren met een eng gezichtje? Ja, maar dat is slechts één soort. Rien Schilperoord teelt exotische pompoenen: van die met een zwanenhals tot aan exemplaren met een girafmotief. En dat allemaal doordat hij ooit een zakje zaadjes kreeg voor sinterklaas.

27 september