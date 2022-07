Auto voor verkeerslicht beschoten in Rotterdam-Zuid

Veevoeder­fa­briek Provimi verlaat het steeds drukker wordende Katend­recht

In 2024, na bijna 70 jaar, vertrekt veevoederbedrijf Provimi uit Katendrecht. De fabriek past niet meer in de snel groeiende wijk, vindt de gemeente. Met name het vrachtverkeer levert onveilige situaties op, en in de omgeving wordt het de komende jaren alleen maar drukker.

9 juli