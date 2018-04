Auto Winston Post gebruikt voor overval

De witte BMW van Winston Post werd op vrijdag 13 april gestolen. ,,Helaas zijn er vannacht lui geweest die vonden dat ze mijn auto mochten meenemen. Mocht je deze auto zien staan of zien rijden graag een melding bij mij maken alstublieft'', meldde de Rotterdammer toen.



Een dikke week later duikt de auto op, maar niet zoals Post hoopte. ,,Mijn geliefde auto is terecht!'', laat Post weten. “Alleen is de auto nu zwart in plaats van wit. Uitgebrand gevonden door de politie in Achtmaal. Toch best klote. Miss you”, aldus de voormalig GTST-acteur.



Zijn BMW werd vermoedelijk gebruikt bij een gewapende overval op een boomkweker en zijn familie in Wernhout. Zij werden afgelopen nacht gewekt door een harde klap vanwege een grote steen door het raam. Drie gewapende mannen namen telefoons, een portemonnee en een tas mee. De boomkweker gebruikte een zelfgemaakte speer om de overvallers zijn huis uit te jagen.



De politie trof na een zoekactie de auto van Post rond vijf uur vanochtend aan, zo'n tien kilometer verderop aan de Ellewaardweg in Achtmaal.



