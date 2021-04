Auto wordt onbestuurbaar door ‘technisch mankement’: bestuurder rijdt water in

Politie onderzoekt brandstich­ting bij woning­brand Einstein­plaats Rotterdam

23 april De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand aan de Einsteinplaats in Rotterdam. In de woning was niemand aanwezig. Een politiewoordvoerder laat weten dat mogelijk sprake is van brandstichting. Er is met een helikopter - tevergeefs - gezocht naar de bewoner.