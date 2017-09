Autobanden dekmantel voor 400 kilo cocaïne

Het HARC-team (Hit And Run Cargo), een samenwerkingsverband van de douane, zeehavenpolitie en de Fiod kwam in actie nadat eerder deze week vanuit het buitenland een tip was binnengekomen. De tipgever seinde de politie in over de geplande aankomst van de verdachte container.



In de container werden door de douane zestien tassen met daarin de drugs ontdekt. In elk tas zaten 25 pakketten coke. De in beslag genomen en ook al vernietigde cocaïne had een straatwaarde van rond de tien miljoen euro.