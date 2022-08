Autobestuurder wijkt uit voor konijn op de weg en slaat over de kop

Koe ligt met gebroken heup urenlang in brandende zon en overleeft dat niet, activist doet aangifte tegen boer

Een dag lang met een gebroken heup in de brandende hitte in een weiland liggen. Het is de treurige wijze waarop een koe in Krimpen aan den Lek aan haar einde kwam: na zo’n veertien uur werd het dier door een veearts uit haar lijden verlost. Er wordt aangifte gedaan tegen de eigenaar van de koe.

