Autobestuurders slaan op de vlucht bij verkeerscontrole en sleuren politieagenten mee

Vier mannen aangehou­den met tassen vol koperen leidingen en stroomka­bels

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Vierhavenstraat in Rotterdam-Delfshaven vier Roemeense mannen aangehouden met inbraakgereedschap in hun auto. In het voertuig, dat een Duits kentekennummer had, troffen de agenten ook drie tassen aan met koperen leidingen en stroomkabels.

13:59