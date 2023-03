Automobilist botst frontaal tegen lantaarnpaal op de Brielselaan

indebuurt.nl Het befaamde queerfeest Villa Achterdeur komt terug met David Vunk en Benny Rodrigues

Een oude bekende komt terug naar Rotterdam: Villa Achterdeur. Het befaamde queerfeest vond voorheen maandelijks plaats in Off Corso. Aanstaande Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is het event terug met een grootse editie in de Maassilo.