Automobilist gepakt na veertien jaar zonder rijbewijs

Update Noodsignaal vanaf zee blijkt vals alarm

29 januari De kustwacht is vanavond massaal uitgerukt nadat zij een noodsignaal hadden opgepikt vanaf de Noordzee. Het signaal, een zogeheten GMDSS Alert, was ter hoogte van Stellendam afgegeven. Ook was een rode lichtkogel gesignaleerd. Beiden signalen blijken na een ruim twee uur durende zoektocht van verschillende hulpdiensten vals alarm.