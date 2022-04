Automobilist gestoken na verkeersruzie, twee mannen aangehouden

column Beste zuiderlin­gen, volgende keer schiet ik niet in de verdedi­ging. Veel van jullie zijn gewoon asociaal

Beste buurtgenoten, ik heb er sinds kort een nieuwe vriend bij. Dik Rotterdams accent, opgegroeid in een multiculturele volksbuurt, het type ‘niet lullen maar poetsen’. Kortom: perfect voor iemand zoals ik. Daarom was ik een beetje teleurgesteld toen hij niet zo’n fan bleek van ons stadsdeel. Want Zuid is maar grimmig, en asociaal.

