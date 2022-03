Automobilist gewond na botsing met tram in Rotterdam-Zuid

Trouwstoet­sei­zoen weer begonnen: getoeter, boetes en kettingbot­sin­gen

Met vijftien boetes in Vlaardingen voor door rood rijden bij een trouwstoet en een kleine kettingbotsing op de A16 bij een andere is het ‘trouwstoetseizoen’ geopend. Het is deze lente zonder coronaregels extra druk met huwelijksfeesten. De politie waarschuwt: ,,We hebben alle begrip voor bruiloftsfeestjes, maar we treden op bij gevaarlijk rijgedrag.’’

14 maart