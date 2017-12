Automobilist komt om door ongeval op N209

Man gewond bij schietpartij

2 december Bij een schietpartij aan de Van Tienhovenstraat in Schiedam-Nieuwland is vanavond even voor 21.00 uur een man gewond geraakt. Aan het slachtoffer dat op straat werd aangetroffen, is ter plekke eerste hulp verleend. Daarna werd de man, die aanspreekbaar was, per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.